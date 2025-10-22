Sergen Yalçın'dan galibiyet yorumu: "Maçın en güzel anı" diyerek açıkladı

Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

""Bugün biraz rakibin gelmesini bekledik. Rakibin hatalarından faydalanmak istedik. Bugün için doğru oyun gibi göründü. Oyunun böyle olmasını biz istedik. Günün en güzel anı ise Ndidi'nin duran toptan attığı goldü. Çünkü duran toplara çok fazla çalışmıştık.



Biz her şeyin farkındayız. Sorunları çözmek için zaman gerekiyor. Birçok sebep var. Sebeplerin farkındayız ama şu anda çözecek zamanımız yok. O yüzden acı çekerek gideceğiz. Ama altı ay, bir sene zarfında birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum."