Sergen Yalçın’dan Gaziantep FK maçında tek değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre kırmızı-siyahlılar karşısında 11’de tek değişiklik yaptı. Yalçın, sol bekte David Jurasek'in yerine sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'a formayı teslim etti.

BEŞİKTAŞ’IN 11’İ



Siyahlı-beyazlılar Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.



Yedeklerde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.

FELİX UDUOKHAİ, KADRODA YER ALMADI



Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı. Babaannesinin vefatı nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'dan izin alarak Almanya'ya giden Felix Uduokhai, kırmızı-siyahlı takıma karşı görev yapamadı. Uduokhai, dünkü antrenmanda da yer almamıştı.