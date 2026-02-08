Sergen Yalçın'dan hakeme ve futbolculara tepki, "Yerden kalkmadı"

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Sezonun herhalde en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Geriye düştük. Moral bozuldu.

Oyuncularımız çok mücadele etti. 25'ten sonra oyun bize döndü. İkinci yarı tamamen bize döndü. Böyle kötü 20 dakikalar, basit hatalar, konsantrasyon bozukluğu ciddi sorunlar yaşatıyor.

6 dakika uzatmayı anlamadım. Kaleci yerden kalkmadı. Normal futbol oynayın. Sürekli vakit geçir vakit geçir. Maçın en az 15 dakika uzaması lazım. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakika sürdü. Maalesef futbol böyle, o yüzden bir şey ilerlemiyor zaten. Türk futbolunu bu şekle sokmasına gerek yok kimsenin."