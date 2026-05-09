Sergen Yalçın'dan istifa sözleri. "Bırak diyorlarsa bırakırız"

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor 'u konuk eden Beşiktaş , bordo-mavili rakibine 2-1 yenilerek bu sezonki son iç saha maçında taraftarlarına mağlubiyetle veda etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, Serdal Adalı yönetimini ve teknik direktör Sergen Yalçın 'ı istifaya davet etti.

“BIRAK DİYORLARSA BIRAKIRIZ”

Maçın ardından Yalçın şu ifadeleri kullandı:



"Beşiktaş 5 sezondur kötü gidiyor. Birileri hesabını ödemeli. Şu anda ben burada olduğum için hesabı ben veriyorum. Taraftar istifa diye bağırıyor. Ben kulübün menfaati doğrultusunda istifa etmeye hazırım. Hiçbir şeyden kaçmam. Bu bir açıklama değil. Bırak diyorlarsa bırakırız. Ancak üzüldüğüm konu var. Planlar yaptık. Bir şeyler yapmaya çalışırken bu durumun yaşanması bir teknik direktör için üzücü. Ben 11 yaşında Beşiktaş'ta oynamaya başladım. Kaç kupada katkım olduğuna bakın. Çok ciddi kaos ortamı var. "

TEKKE'DEN DESTEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Yalçın için şöyle konuşmuştu:



“Üzüldüğüm bir an vardı; Türk futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olan Sergen Yalçın’a yapılanlar beni mutsuz etti.”