Sergen Yalçın'dan Mourinho ve Solskjaer cevabı: "Çok farklı bir tablo yok"

Deneyimli çalıştırıcının açıklaması şu şekilde:

Soru: "Jose Mourinho'ya 'O kırmızı kart öyle görülür mü?' dediniz. Sonra Solskjaer'in 'Birkaç transfer dönemi lazım' sözlerine tepki gösterdiniz.. Tekrar yorumculuk koltuğuna otursanız Beşiktaş'ı nasıl görürsünüz?"

Sergen Yalçın: "Çok farklı tablo olduğunu düşünmüyorum. Farklı şeyler duymak istiyorsunuz... Devre arası ve sezon sonu için çok farklı birimler kurduk. Takımın değişmesi ve gelişmesi için planlar yapıyoruz. Bunlar ne kadar doğru olacak, zamanla göreceğiz. Şu an Rafa sorununu en doğru şekilde çözmemiz lazım. Buraya çıkma niyetinde değildim. Çünkü oyuncu ile özel şeyleri anlatıyorum. Ülkedeki futbol gündemi buraya çıkıp bunları anlatmak zorunda kalıyorum..."

ŞAMPİYONLUK YANITI

Sergen Yalçın, kendisine gelen şampiyonluk sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ligin bitmesine çok süre var, taraftarı da anlıyorum. Oyun toparlanıyor, fiziksel toparlanıyoruz... Bazı şeyleri düzelttiğimizi düşünüyorum. Lig uzun bir maraton. Şampiyonluk kolay değil, önümüzdeki iki rakip var. Bu futbol, ne olacağı belli olmaz! Maç önü ve maç sonu şampiyonluk için konuşurum. Ancak her şeyin, her zaman konuşulması doğru olmaz. Bir şeyi doğru zamanda söylemelisiniz. İnşallah günü gelince o konuşmaları da yaparız."