Sergen Yalçın'dan tepkilere yanıt: "Acı çekeceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 yendi.

Maç sonu konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarın istifa ve transfer tepkisine yanıt verdi.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Transferde acele edemeyiz ve çalışıyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak."

Oyunsal anlamda eksiklerimiz var, çocuklar gayretli ve çok çaba harcıyorlar. Takım yükseliş içinde, bunu net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak da iyiye gidiyoruz, bu da görülüyor."