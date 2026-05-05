Sergen Yalçın'dan tepkilere yanıt. "Sabır kalmamış"

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş , son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve elendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu değerlendirmede bulundu.

“SABIR KALMAMIŞ”

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



“Hedef, final oynayıp kupayı almaktı. Futbol enteresan bir oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Oyunun sonundaki bir penaltı ve kupaya veda edebiliyorsunuz. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Onlar da, biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk.

Oyun üç ihtimalli bir oyun olduğu için bazen böyle sonuçlar oluyor. Taraftarın bu kadar tepki vermesi iyi olmadı açıkçası. Biz burada Beşiktaş’ın menfaatleri için buradayız. Geçen geldiğimiz dönemde de ilk sezonu böyle geçirmiştik ama camiada demek ki sabır kalmamış. Kısa dönem başarı gerekiyor.”