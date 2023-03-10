Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması

Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın bordo mavili ekibin başına geçeceği öne sürüldü.

tv100'den Mehmet Batuhan Ağır'ın haberine göre; Yalçın bu iddialara "Henüz bir teklif almadım" yanıtını verdi.



Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Yalçın, istifa edip dinlenmeye çekildiğini duyurmuştu.



Yalçın, futbolculuk döneminde 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.