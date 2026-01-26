Sergen Yalçın'dan transfer sitemi: "Hangi oyuncuya gitsek 20-30 milyon euro"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

"FUTBOLDA OLAĞAN ŞEYLER"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Beklemediğimiz bir oyun ve skor oldu. Oyunun başlangıcında ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Oyun formatımızın dışında oynadık. Erken öne geçmemize rağmen oyunun devamında zor anlar yaşadık. Oyunu çevirmek için hamleler yaptık. Kazanabilirdik ama bizim adımıza mücadele gücü, ikinci toplar, normal oyun anlayışımızın dışındaydı. Bazen kazanamıyorsunuz. Bunlar futbolda olağan şeyler. Kötü bir oyunun son bölümde beraberilği kurtarmak bizim için iyiydi." ifadelerini kullandı.

"KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİL, SAHADA OYNANAN BİR OYUN"

Sergen Yalçın, motivasyon eksikliği yaşandıklarını belirterek, "Futbolda bunlar olağan şeyler. Bir takım her maça maksimum performansla devam edemez. Oyunun doğasında olan şeyler bunlar. Bugün çok fazla negatiflik vardı takımda. Bireysel performans düşüklüğü vardı. Oyunun başlangıcında takımın motivasyonunun bozuk olduğunu kendi aramızda konuştuk. Üç puan kazanmamız gereken bir maçtı. Futbol kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor. Koşmak, mücadele etmek lazım kazanmak için. İki puan kaybettiğimizin için üzgünüz." diye konuştu.