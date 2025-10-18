Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.



Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takım, Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahaya dizildi.



Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, David Jurasek, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.



Yalçın, savunmanın sağında cezalı Gökhan Sazdağı'nın yerine Jonas Svensson'u görevlendirdi. Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin yerine Cengiz Ünder'e ilk 11'de görev verirken, David Jurasek'i kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a sol bekte formayı teslim etti.