Sergen Yalçın'dan kupa ve yabancı hakem kehaneti: Yüzde 99 şampiyon olur, son 3 maçı yönetir

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 26. haftada Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılması ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0'la geçmesiyle zirvede puan farkı 4'e düştü. Galatasaray 65 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe puanını 61'e yükseltti.



Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, sarı - kırmızılılar ile sarı - lacivertliler arasındaki şampiyonluk yarışı için EKOL TV'de dikkat çeken bir kehanette bulundu.



İşte Yalçın'ın yorumları:



"MÜMKÜN DEĞİL DEMİŞTİM"



"Okan Hoca'yı eleştirmek istemiyorum ama Galatasaray taraftarı fazla yüklendi herhalde, hamlelerden dolayı yüklendiler. Okan Buruk'un başarısız olduğunu düşünmüyorum. Niye öyle bir algı oluşturuldu? Son 2-3 haftadır niye böyle bir algı başladı? Galatasaray, 3 sene önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası mı kazandı? Avrupa'da zaten bir başarı yok. Galatasaray, Young Boys'a elendi. Tamam bu ciddi bir problem. Elendiği takım, Galatasaray seviyesinde değil. AZ de Galatasaray'ı eledi. Kupayı alacağız, final oynayacağız diye cümle kurarsan... Galatasaray'ın bu kadroyla final oynaması mümkün değil demiştim."



"ÇOK YETENEKLİ DENİYOR, YOK"



"Nerede sağ kenar, nerede sol kenar? Konuşalım. Çok yetenekli oyuncular var deniyor, nerede? Hocam yok yok! Galatasaray devre arasında ne yapmalı dediniz, ben kenar oyuncusu alsınlar dedim. Kenar oyuncusu yok dedim. Galatasaray'da performanslar maksimum seviyede, biraz aşağı düşünce bu oyuncular çekilmez."



"GALATASARAY 3 DAHA YERDİ"



"Son 6 maç 1 galibiyeti var Galatasaray'ın. Fenerbahçe maçı 0-0, Konya maçı 0-0, Kasımpaşa maçı 3-3. Galatasaray'ın 3 yediğine bakma, 3 daha yerdi."



"FENERBAHÇE, GALATASARAY GİBİ DEĞİL"



"Bir eleştiri olacaksa Galatasaray ile ilgili; şampiyonluğa oynuyorsun 3 tane yiyorsun, 3-4 tane daha yersin. Bu çok büyük problem. Galatasaray, gidip AZ'den de 4 tane yedi. Ciddi bir savunma sorunu var. Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe, takım savunmasını çok iyi yapıyor ve pozisyon vermiyor."



"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE"



"Galatasaray, puan olarak 4 puan önde ama Fenerbahçe, psikolojik önde. Psikoloji Fenerbahçe'de. Dikkat et Fenerbahçe'ye, pozisyon vermedi Antalayaspor'a. 30'da bitti maç. 30'dan sonra niye izledik, bilmiyorum. Herkes uyudu. Fenerbahçe için o kadar rahat bir maç oldu ki... Kazana kazana Fenerbahçe'nin güveni gelmiş. Kalite farkı bu."