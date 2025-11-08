Sergen Yalçın'ın cezalı olduğu Beşiktaş çıkış arıyor: Antalyaspor muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın da kulübede yer alamayacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de yara sarmanın peşinde.
Derbide Fenerbahçe'ye mağlup olan siyah-beyazlılar, ligin 12. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.
Beşiktaş'ta cezalılar Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson da Antalya'ya götürülmedi.
Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın da kulübede yer alamayacak.
Yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde oynadığı son 2 maçından da galip ayrılan Antalyaspor ise yakaladığı çıkış ivmesini sürdürmeye çalışacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.
Beşiktaş: Mert, Gökhan - Djalo - Uduokhai - Rıdvan, Ndidi - Salih, Cengiz - Cerny - Toure ve Abraham.