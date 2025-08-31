Sergen Yalçın'ın hayal kırıklığı: Beşiktaş, Alanya'da mağlup
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada penaltıdan İbrahim Kaya ve 76. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Bu skorun ardından teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan yenilgiyle ayrılan ve 2 maç eksiği bulunan Beşiktaş, 3 puanla 11. sırada yer aldı. 1 maçı eksik olan ve ilk galibiyetini alan Alanyaspor ise 4 puanla 9. basamakta yer buldu.
Beşiktaş, milli ara sonrası Başakşehir'i ağırlayacak. Alanyaspor ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
8' Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın geri pasında araya giren Ogundu, ceza sahası içinde kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
14' Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson, topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
45+5' GOL! Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın rakip savunmanın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Ogundu, ceza sahasında Djalo ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Kaya, takımını öne geçirdi: 1-0.
58' Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Jurasek'in arka direğe gönderdiği topa Ndidi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
62' Beşiktaş'ın sağ taraftan Orkun Kökçü'yle kullandığı kornerde Toure, kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna giden topu uzanarak çıkardı.
67' Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına topla giren Jurasek, arka direğe yerden çıkardı. Müsait pozisyondaki Toure'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
76' GOL! Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir, savunmanın arkasına pasını çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
80' Beşiktaş'tan Abraham'ın baskısı sonucu Ümit Akdağ topu kalecisine göndermek istedi. Araya giren Rafa Silva'nın çaprazdan kaleye göndermek istediği top, az farkla dışarı gitti.
82' sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Jurasek'in ortaladığı topa Rafa Silva vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ayaklarıyla çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.
YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının son resmi maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Yalçın, Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Muçi, Rafa Silva ve Abraham 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Joao Mario, Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu yer aldı.
Sergen Yalçın, UEFA Konferans Ligi'nde evlerinde 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendikleri Lausanne maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Bulut, Emirhan Topçu ve Joao Mario ile sakatlığı süren Paulista'nın yerine Djalo, Muçi, Jurasek ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.
ALANYASPOR CEPHESİ
Turuncu-yeşilli takımın Portekizli teknik direktörü Joao Pereira ise geçen hafta deplasmanda oynadıkları ikas Eyüpspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Pereira, Eyüpspor karşısında ilk 11'de yer alan futbolculardan Güven Yalçın'ın yerine İbrahim Kaya'ya, Sporar'ın yerine de Ogundu'ya yer verdi.
Pereira, karşılaşmaya Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu 11'iyle çıktı.
Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Güven Yalçın, Arda Usluoğlu, Janvier, Fatih Aksoy ve Viana yer aldı.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Flo, Lima, Fidan, Ümit, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Jo, Ogundu.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.
