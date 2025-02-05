"Bana söz verdi iyileşecek" demişti... Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti.

Yalçın’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak.



Beşiktaş da Gürsoy Yalçın'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.



"BANA SÖZ VERDİ İYİLEŞECEK" DEMİŞTİ

Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık durumu hakkında duygusal açıklamalarda bulunmuştu.



"Önce sağlık... Yani ne söylersen söyle, neyin olursa olsun önce sağlık. Sağlığın yerinde olmadığı sürece maalesef hayatta geri kalan hiçbir şeyin bir önemi kalmıyor. Paraymış pulmuş hepsi geçici şeyler. Biz de ailesel olarak ciddi sıkıntı yaşıyoruz sağlıkla ilgili senelerdir.



Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Gürsel Hoca da iki senedir ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor. Yoğun bakımdaydı üç dört gündür. Gerçekten süreci de gördüğüm için sağlık olmadığı zaman hayatta hiçbir şeyin bir önemi yok. 2,5 senedir çok ciddi bir süreç yaşıyoruz. Bakalım ne olacak, bana söz verdi iyileşeceğim diye ama her şey kısmet."

GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?



Sergen Yalçın’ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, ağabeyi gibi futbol dünyasının içinde olan bir kişiydi.



1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş’ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor’da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı.



Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.