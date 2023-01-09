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Sergio Agüero sahalara dönüyor

Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle emekliye ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Agüero, yeşil sahalara yeniden döndü.

Sergio Agüero sahalara dönüyor

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Ekvador ekibi de Guayaquil'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sergio Agüero'nun sahalara dönmesi için gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Futbola dönmesiyle ilgili 34 yaşındaki oyuncu şunları ifade etti:

"Yeniden oynamak için heyecanlanıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Şimdiden antrenmanlara başladım, kulübüm için oynayabileceğim. Kardiyologdan yardım aldım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum, her şeyi kontrol eden bir çipim var, bu şekilde oynayabiliyorum. 15 gün içinde İspanya'da Barcelona'dan takım arkadaşlarımla bir maça çıkacağım."

İKİ YIL ÖNCE EMEKLİLİK KARARI ALMIŞTI

Ajantinli santrafor, Barcelona'da forma giydiği 2021 yılında kalbindeki sorun nedeniyle emekliye ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Arjantin'in Independiente takımında başladığı futbolculuk kariyerine Atletico Madrid (2006-2011) ile Manchester City'de (2011-2021) devam eden ve son olarak Barcelona'ya gelen Agüero, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 yıl boyunca forma giydi. Agüero, 41'i milli takımda olmak üzere kariyeri boyunca 426 gol attı.

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