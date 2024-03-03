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Sergio Oliveira'dan derbi paylaşımı

Galatasaray'da Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası teknik direktör Okan Buruk ile tartışma yaşayan Oliveira, Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almadı. Portekizli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman takımımın yanındayım. Bana her zaman saygı, sevgi ve destek gösteren taraftarlarımın yanındayım. Haydi bu maçı kazanalım! İstanbul sarı-kırmızı." ifadelerini kullandı.

Sergio Oliveira'dan derbi paylaşımı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası ile derbisine sahne olacak.

DERBİ KADROSUNDA YOK

Mücadele öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak kupadan elenen sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, teknik direktör Okan Buruk'la yaşadığı diyalog yüzünden kadroya alınmadı.

"HER ZAMAN TAKIMIMIN YANINDAYIM"

Bu kararın ardından sosyal medya platformu Instagram'dan hikaye paylaşan yıldız oyuncu, "Her zaman takımımın yanındayım. Bana her zaman saygı, sevgi ve destek gösteren taraftarlarımın yanındayım. Haydi bu maçı kazanalım! İstanbul sarı-kırmızı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Sergio Oliveira'dan derbi paylaşımı - 1

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