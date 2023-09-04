Sergio Ramos başladığı yere dönüyor: Sevilla ile anlaştı

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Sergio Ramos'un eski takımı Sevilla ile anlaştığı iddia edildi.



İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ramos 18 yıl sonra Sevilla'ya dönecek. Haberde Ramos'un Galatasaray'dan sezon başına brüt 11 milyon euro, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından ise yıllık brüt 20 milyon euro teklif aldığı belirtildi.



Son görüşme için Sevilla'ya giden ve taraftarların formasını imzalayan Ramos'un Türkiye ve Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği ve 1 milyon euronun biraz üzerinde bir sözleşmeye "Evet" dediği de aktarıldı.

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