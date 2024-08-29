Sergio Ramos için Arabistan iddiası

Altyapısından yetiştiği Sevilla'ya geçtiğimiz yıl dönen Sergio Ramos için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, İspanyol savunmacının Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah ile anlaşma sağladığı ve transferin kısa sürede açıklanacağı bildirildi.

Kariyerinde 816 resmi maça çıkan Ramos, bu mücadelelerde 117 gol atıp, 42 asistlik katkı sağlamıştı.

38 yaşındaki stoper kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası dahil olmak üzere 29 kez kupa sevinci yaşadı.