Sergio Ramos için Arabistan iddiası

Altyapısından yetiştiği Sevilla'ya geçtiğimiz yıl dönen Sergio Ramos için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, İspanyol savunmacının Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah ile anlaşma sağladığı ve transferin kısa sürede açıklanacağı bildirildi.
Kariyerinde 816 resmi maça çıkan Ramos, bu mücadelelerde 117 gol atıp, 42 asistlik katkı sağlamıştı.
38 yaşındaki stoper kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası dahil olmak üzere 29 kez kupa sevinci yaşadı.
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