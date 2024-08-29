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Sergio Ramos için Arabistan iddiası

Sevilla'nın yıldızı Sergio Ramos'un Suudi Arabistan temsilcisi Al-Orobah'a transfer olacağı öne sürüldü.

Sergio Ramos için Arabistan iddiası

Altyapısından yetiştiği Sevilla'ya geçtiğimiz yıl dönen Sergio Ramos için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, İspanyol savunmacının Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah ile anlaşma sağladığı ve transferin kısa sürede açıklanacağı bildirildi.

Kariyerinde 816 resmi maça çıkan Ramos, bu mücadelelerde 117 gol atıp, 42 asistlik katkı sağlamıştı. 

38 yaşındaki stoper kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası dahil olmak üzere 29 kez kupa sevinci yaşadı. 

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