Sergio Ramos, serbest kaldı

Sevilla, Sergio Ramos ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından 38 yaşındaki futbolcu serbest kaldı.

TÖREN DÜZENLENECEK

Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.



Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

SEZON KARNESİ



Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.



Deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.