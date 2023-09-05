Sergio Ramos'tan 18 yıl sonra Sevilla'ya imza

Sergio Ramos futbola başladığı yer olan Sevilla'ya 18 yıl sonra döndü.

4 numaralı formayı giyeceği açıklanan Ramos'un ilk görüntüleri de yayınlandı.

"HER ZAMAN DUYGULARIMLA HAREKET EDERİM"



Ramos, "Her zaman duygularımla hareket ederim. Sevilla'ya geri dönmek için son dakikaya kadar bekledim." dedi.

Ramos'u bir süre önce kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transferden vazgeçtiğini açıklamıştı. Yıldız oyuncunun ismi Galatasaray'la da anılıyordu.

KARİYERİ



37 yaşındaki savunmacı, 2005 senesinde Real Madrid'e transfer olarak futbola başladığı kulüpten ayrılmıştı. Eflatun Beyazlılarda eşsiz bir kariyeri geride bırakan Ramos, geride kalan iki sezonda Paris Saint Germain'de oynadı. Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra uzun süre transfer görüşmeleri yapan İspanyol stoper, Sevilla'ya dönüş kararı aldı.