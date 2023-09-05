NTV.COM.TR’ye geri dön

Sergio Ramos'tan 18 yıl sonra Sevilla'ya imza

Transfer döneminde ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Sergio Ramos, yuvasına döndü. Efsane stoper, futbola başladığı Sevilla'ya 18 yıl sonra imza attı.

Sergio Ramos'tan 18 yıl sonra Sevilla'ya imza

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Sergio Ramos futbola başladığı yer olan 'ya 18 yıl sonra döndü. 

4 numaralı formayı giyeceği açıklanan Ramos'un ilk görüntüleri de yayınlandı. 

"HER ZAMAN DUYGULARIMLA HAREKET EDERİM"

Ramos, "Her zaman duygularımla hareket ederim. Sevilla'ya geri dönmek için son dakikaya kadar bekledim." dedi.

Ramos'u bir süre önce kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transferden vazgeçtiğini açıklamıştı. Yıldız oyuncunun ismi Galatasaray'la da anılıyordu.

KARİYERİ

37 yaşındaki savunmacı, 2005 senesinde Real Madrid'e transfer olarak futbola başladığı kulüpten ayrılmıştı. Eflatun Beyazlılarda eşsiz bir kariyeri geride bırakan Ramos, geride kalan iki sezonda Paris Saint Germain'de oynadı. Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra uzun süre transfer görüşmeleri yapan İspanyol stoper, Sevilla'ya dönüş kararı aldı. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...