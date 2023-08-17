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Sergio Ramos'un maaş talebi ortaya çıktı

Transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Sergio Ramos'ın maaş talebi ortaya çıktı. Ramos'un net 7 milyon euro maaş istediği öğrenildi.

Sergio Ramos'un maaş talebi ortaya çıktı

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Transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Sergio Ramos'un, Meksika'nın CF America takımıyla görüştüğü ve yüksek taleplerde bulunduğu iddia edildi.

İspanya'nın Marca Gazetesi'nin haberine göre; CF America Başkanı Santiago Banos, Ramos'un kardeşi olan Rene Ramos ile görüştüğünü belirterek, "Açıkçası Sergio'nun maaş parametrelerinin Meksika'da ödenebileceklerle hiçbir ilgisi yok." dedi.

37 yaşındaki defans oyuncusunun net 7 milyon euro maaş talep ettiği, bu rakamın vergilerler 10 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

Ayrıca yıldız futbolcunun Meksika'nın seçkin bir bölgesinde lüks bir malikane ve lüks bir otomobil istediği de öne sürüldü.

Bu taleplerin ardından CF America'nın görüşmelerden çekildiği öğrenildi.

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