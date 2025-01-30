Sergio Ramos'un yeni adresi belli oldu

Real Madrid'in ardından Paris Saint-Germain ve yetiştiği kulüp Sevilla'ya giden Sergio Ramos, sezon sonunda serbest oyuncu statüsünde olacak.

38 yaşındaki oyuncu Meksika Ligi ekibi Monterrey'e transfer olmaya hazırlanıyor.

ESPN'e konuşan Monterrey Başkanı Antonio Noriega, Ramos ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.