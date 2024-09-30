Serhat Akın'a saldıran 6 şüpheliden 5'ine tutuklama

Eski futbolcu Serhat Akın'a saldırı sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.



1 kişi yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?



Akın yorumculuk yaptığı program sonrası silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştı.



Saldırı sonrası Akın'ın 250 bin lira için vurulduğu iddia edilmişti. Saldırı talimatının ise Gürcistan'da bulunan H.Ş. tarafından verildiği ortaya çıkmıştı.

SERHAT AKIN'A SALDIRI