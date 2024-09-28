Serhat Akın'a silahlı saldırı: 2 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, yorumculuk yaptığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren 4 şahsı tespit ederken, suça yardım ve yataklık yapan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde:



Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.



Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır.



Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.



Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Serhat Akın'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve aranan şüphelilerin fotoğrafları:

