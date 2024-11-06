Serhat Akın'a silahlı saldırı davasında tarih belli oldu: 20 yıla kadar hapis istemi
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı olayıyla ilgili dava 31 Ocak'ta görülmeye başlanacak.
Serhat Akın 26 Eylül'de İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştı. Olay sonrası saldırganın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Anadolu 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İLK DURUŞMA YENİ YILDA
İddianamede, tetikçi Ozan Dalmaz’ın 23 yıla kadar, diğer 6 şüphelinin ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mahkeme, ilk duruşmanın 31 Ocak 2025’te yapılmasına hükmetti.
SERHAT AKIN'A SİLAHLI SALDIRI
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