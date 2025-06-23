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Seri 2-1'e geldi, heyecan arttı: Fenerbahçe ile Beşiktaş 4. maça çıkıyor

Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko bu akşam şampiyonluk serisinin 4. maçında karşı karşıya gelecek.

Seri 2-1'e geldi, heyecan arttı: Fenerbahçe ile Beşiktaş 4. maça çıkıyor

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 4. maç bu akşam oynanacak. Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Seride Fenerbahçe 2-1 önde.

İki takım da ev sahibi olarak oynadıkları maçları kazandı. Sarı lacivertlilerin 2 galibiyetle başladığı seride Beşiktaş 3. maçta galip geldi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin 5. maçı ise Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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