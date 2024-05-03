Seride 5. maç heyecanı: Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalde Fransa'nın Monaco ekibine 65-62 yenildiği maçın ardından, seride 5. yani son maça dair araştırmalar hız kazandı. İşte, Monaco-Fenerbahçe Beko maçına dair bilgiler...



SERİNİN SON MAÇI NE ZAMAN?



Turkish Airlines EuroLeague Play-off turu beşinci maçında, AS Monaco ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı karşı karşıya gelecek.



Serinin 5. ve son maçı 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.



Mücadeleye dair saat ve yayıncı kanal bilgisi netleşince haberimizde yer vereceğiz.



SON MAÇTAN NOTLAR



Karşılaşmaya iki takım da hücumda isabetsiz atışlarla başlarken, ilk 5 dakika Fenerbahçe Beko'nun 6-4 üstünlüğüyle geçildi. Hayes-Davis ve Wilbekin'in 7. dakikadaki üçlükleriyle skoru 12-4'e getiren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 15-11 önde tamamladı.



Müsabakanın ikinci periyoduna Wilbekin ve Guduric'in dış atışlarıyla başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada 21-13 üstünlük yakaladı. Ekobo önderliğinde ürettiği sayılarla toparlanan konuk ekip, 18. dakikada skoru eşitledi: 30-30. Soyunma odasına, sarı-lacivertlilerin 33-30 üstünlüğüyle gidildi.



İkinci yarıya her iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle girdi. Ekipler, sert savunma nedeniyle boyalı alana girmekte zorlanırken, Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-40 önde geçti. Ouattara'nın 26. dakikadaki üçlüğüyle öne geçen (42-43) Monaco, final periyoduna 48-47 önde girdi.



Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada Biberovic'in üçlüğüyle öne geçti: 52-49. Mola dönüşünde savunma sertliğini artıran konuk ekip, 5-0'lık seri yakaladı. Son 1 dakikaya Monaco, 58-57 önde girerken, bitime 57 saniye kala James'in üçlüğüyle farkı 4 sayıya çıktı (57-61) ve Fenerbahçe Beko molaya gitti. Maçın bitimine 22 saniye kala Guduric ile üç sayılık basket bulan sarı-lacivertliler, farkı yeniden 1 sayıya indirdi: 62-63. Monaco son hücumda top kaybı yaparken, sarı-lacivertliler 18 saniye kala hücum ve öne geçme fırsatı yakaladı. Ancak bu fırsatı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, son saniyede potasında bir basket daha gördü ve müsabakayı 65-62 kaybetti.