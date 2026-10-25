Serie A'da çılgın maç. Atalanta ile Frosinone 4-4 berabere kaldı

Serie A'da uzun yıllar unutulmayacak maçta Atalanta sahasında Frosinone ile 4-4 berabere kaldı.

Golle başlayan ve golle biten ilk yarı sonunda Atalanta 3-2 öndeydi. Frosinone 1 ve 17. dakikalarda Schmid'in golleriyle 2 kere öne geçti. Atalanta buna Krstovic (Dk. 14 ve 45) Ederson (Dk. 33 pen) ile cevap verdi ve devreyi 3-2 önde bitirdi.

Çılgın tempo ikinci yarıda da sürdü. Frosinone Giacomo Colo ile 48. dakikada 3-3'ü buldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas 2 dakika sonra Atalanta'yı tekrar 4-3 öne geçirdi.

Frosinene 82'de Terzic ile durumu 4-4 yaptı ve maç bu sonuçla sona erdi.

Puanını 14'e yükselten Frosinone 6. sırada yer alırken, kazanamama serisi 3 maça çıkan Atalanta 10 puanda kaldı