Serie A'da Inter puan farkını 1'e indirdi

Ligde zirveye oynayan takımlardan Inter, Torino Olimpiyat Stadı'nda orta sıralardaki Torino'ya konuk oldu.



Mavi-siyahlı takım, 14. dakikada Nicola Zalewski'yle öne geçerken Kristjan Asllani'nin 49. dakikadaki penaltı golüyle karşılaşmadan 2-0 üstün ayrıldı.



NAPOLİ EVİNDE GENEO'YLA BERABERE KALDI



Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli, Romelu Lukaku'nun 15. dakikadaki golüyle öne geçti ancak 32. dakikada Alex Meret'in kendi kalesine attığı golle skor 1-1’e geldi.



Ev sahibi ekip, maçın 64. dakikasında Giacomo Raspadori'yle tekrar öne geçmesine rağmen Genoa, Johan Vasquez'le 84. dakikada gol buldu ve maç 2-2 berabere sona erdi.



Ligin bitimine 2 hafta kala Napoli 78 puanla lider konumda bulunurken, Inter 77 puanla 2. sırada yer alıyor.