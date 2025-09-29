Serie A'da yeni lider Milan

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında Milan, sahasında Napoli'yi ağırladı.

3'üncü dakikada Alexis Saelemaekers ve 31'inci dakikada Christian Pulisic'in golleriyle öne geçen Milan ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Napoli, 60. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltı golüyle farkı bire indirdi. Ancak Ev sahibi ekip, kalan bölümde skoru korudu ve haftayı kayıpsız geçti. Milan'da Pervis Estupinan 57. dakikada kırmızı kart gördü.



2-1'lik galibiyetle puanını 12'ye çıkaran Milan, ligde ilk yenilgisini alan Napoli ile puanını eşitledi ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.