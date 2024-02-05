Serie A'dan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı: "Profesör"

Serie A'nın 23. haftasında Inter sahasında Juventus'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmayı yüzde 94 pas isabetiyle tamamlayan Hakan Çalhanoğlu'nun attığı pas İtalya'da gündeme oturdu.
Serie A resmi hesabı sosyal medya platformu X üzerinden milli yıldızın Federico Dimarco'ya attığı uzun pasın videosunu "Profesör" başlığıyla paylaştı.
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 27 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 11 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun Federico Dimarco'ya attığı uzun pas;
Il Professore. 👨🏻🏫📐 @hakanc10 #InterJuve pic.twitter.com/fSWYJxFFGq— Lega Serie A (@SerieA) February 5, 2024
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Hakan Çalhanoğlu
- Futbol
- Spor&Skor