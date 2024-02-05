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Serie A'dan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı: "Profesör"

Serie A resmi hesabı Inter formasıyla Juventus karşısında attığı uzun pasın ardından gündeme oturan Hakan Çalhanoğlu'nun videosunu paylaştı. "Profesör" başlıklı video yüzbinlerce görüntülenme alırken milli futbolcu İtalya'nın gündemine oturdu.

Serie A'dan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı: "Profesör"

Serie A'nın 23. haftasında Inter sahasında Juventus'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmayı yüzde 94 pas isabetiyle tamamlayan 'nun attığı pas İtalya'da gündeme oturdu.

Serie A resmi hesabı sosyal medya platformu X üzerinden milli yıldızın Federico Dimarco'ya attığı uzun pasın videosunu  "Profesör" başlığıyla paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 27 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 11 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun Federico Dimarco'ya attığı uzun pas;

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