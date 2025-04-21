Serie A'nın zirvesinde puanlar eşitlendi: Şampiyonu play-off belirleyebilir

Serie A lideri Inter, deplasmanda Bologna'ya 1-0 yenilerek 7 hafta sonra mağlup oldu ve zirve yarışında önemli bir avantaj kaybetti.



Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bologna karşısında 90 dakika görev aldı.



Napoli, Monza deplasmanında 1-0 galip gelerek kritik bir galibiyet elde etti.



Zirve takipçilerinden Atalanta, Milan'a konuk olduğu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

ŞAMPİYONU PLAY-OFF BELİRLEYEBİLİR



Milli oyuncu Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği müsabakada Roma, sahasında Hellas Verona'yı 1-0'lık skorla geçti. Claudio Ranieri yönetimindeki Roma'nın ligdeki yenilmezlik serisi 17 maça çıktı.



Serie A'da Inter ve Napoli, 71'er puanla 33. hafta sonunda zirveyi paylaştı. Atalanta 64 puanla iki takımı izledi.



Eşitliğin sezon sonuna kadar devam etmesi halinde Serie A şampiyonu, iki takım arasında oynanacak play-off maçıyla belirlenecek.