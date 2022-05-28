Serinin ikinci maçı: Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Haberler 28.05.2022 - 10:36

Serinin ikinci maçı: Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde ile Nef arasındaki ikinci maç yarın oynanacak.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk müsabakasında Galatasaray Nef, konuk olduğu rakibini 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin üçüncü müsabakası 31 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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