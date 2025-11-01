Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Sarıyer, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’ne 3-0 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Rakip iyi bir takımdı, geniş kadrosu olan bir takımdı. Fiziksel açıdan bizden de üstün olduklarını biliyorduk. Bu üstünlüğü biraz topun bizde kalmasıyla, topla oynayarak ellerinden alabilirdik. Talihsiz goller yedik. Zaten bulunduğumuz konum itibariyle de bu yediğimiz basit hatalarla yenilen gollerden sonra da iyice direncimiz düştü. Hatalar olacak, bunlar gayet normal ama şu konumda olduğumuz için biraz bizim canımızı yakıyor işin açıkçası. Bulunduğumuz konum itibariyle maçı 0-0 götürebilseydik biz daha da etkili olabilir, gol pozisyonları bulabilirdik." ifadelerini kullandı.