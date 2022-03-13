Serveti iki hafta 8 milyar Dolar eridi

Rusya'nın 2014'te işgal ettiği Donetsk'te bir maden işçisinin oğlu olarak doğan Rinat Akhmetov, yatırımlarla Ukrayna'nın en zengin iş insanı oldu. Son yıllarda Ukrayna futboluna damga vuran Shakhtar Donetsk'in de sahibi olan Akhmetov, Rusya'nın Donetsk'i 2014'te işgalinin ardından buraya bir daha dönmedi.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından da Rinat Akhmetov'un bir çok emlak, düzinelerce benzin istasyonu ve Ukrayna'nın en başarılı futbol takımlarından Shakhtar Donetsk değersizleşti. Akhmetov'un 14 milyan Dolar'lık servesi ise 8 milyar dolar eridi ve 6 milyar Dolar altına düştü.



Rinat Akhmetov, yaşanan süreçle ilgili dünyacü ünlü dergi Forbes'a açıklamalarda bulundu. Ükesine destek vermeye sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Rinat Akhmetov, "Şirketlerimiz savaş şartlara uygun şekilde çalışıyor. Şimdi en büyük hedefimiz Ukraynalıların hayatta kalmasına ve direnmesine yardımcı olmak. Vakfım; su, yiyecek, ilaç ve burada mümkün olan her türlü yardımcı sağlayarak Ukraynalıların hayatta kalmasına destek oluyor. Şirketim ve halkımla çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Diğer insanların da aynı şeyi yaptığından eminim" dedi.



Rusya'nın hava saldırıları sonrasında Mariupol'de bin 200 kişinin öldüğü bildirildi. Durumla ilgili sert eleştiride bulunan Akhmetov, "2022'de Mariupol'un tam bir ablukaya alınmasını ve insanların üretim tesislerimizin atölyelerinde saklanmak zorunda kaldığı gerçeğini aklım almıyor. İnsanların hayatta kalmak için eriyen kar sularını içtiğini gözlerden yaşlar gelmeden duymak, konuşmak mümkün değil. Avrupa'nın merkezinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu enkaz altında susuz kalarak öldü" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.



Ülkesini terk etmeyi düşünmediğini de belirten Ukraynalı iş insanı, "Ukrayna'dayım ve ülkeyi terk etmeyeceğim. Tüm Ukraynalılarla aynı duyguları paylaşıyorum. Bu savaşta Ukrayna'nın zaferini içtenlikle bekliyorum. Ülkeyi daha mutlu ve huzurlu hale getirmek için yeniden inşa etmeye başlayacağız. Kendi adıma bu hedefe ulaşmak için hiçbir masraftan, çabadan kaçınmayacağım" ifadelerini kullandı.