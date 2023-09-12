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Sevgilisi Kysre Gondrezick'i döven NBA yıldızı Kevin Porter Jr. tutuklandı

NBA'de Houston Rockets'ta forma giyen Kevin Porter Jr. bir otelde kız arkadaşı Kysre Gondrezick'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Sevgilisi Kysre Gondrezick'i döven NBA yıldızı Kevin Porter Jr. tutuklandı

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Sevgilisi Kysre Gondrezick'i döven NBA yıldızı Kevin Porter Jr. tutuklandı.

23 yaşındaki basketbolcu, bir otelde sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 

HASTANEYE KALDIRILDI

Porter Jr.'ın kız arkadaşını boğmaya çalıştığı aktarıldı.

Kevin Porter Jr.'ın kız arkadaşı eski WNBA oyuncusu Gondrezick'in olay bölgesindeki bir hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Geçen sezon Houston Rockets formasıyla 59 maça çıkan Kevin Porter Jr. 19.2 sayı, 5.3 ribaunt ve 5.7 asist ortalamasıyla oynamıştı.

Sevgilisi Kysre Gondrezick'i döven NBA yıldızı Kevin Porter Jr. tutuklandı - 1
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