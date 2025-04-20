Sevilla - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Alaves bu sezon ligde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı. İspanyol ekibi topladığı 30 puanla düşme hattında yer alırken alacağı galibiyetlerle birlikte puan tablosunda daha üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Sevilla ise ligde oynadığı son 4 maçında kazanamazken galibiyet hasretine son vermek istiyor.



SEVİLLA - ALAVES MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da 32. hafta mücadelesinde Sevilla ve Alavez kozlarını paylaşacak.



Sevilla - Alaves karşılaşması 20 Nisan Pazar günü saat 19:30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Sevilla geride kalan haftalarda 36 puan toplarken Alaves ise 30 puanla 18 sırada yer alıyor.



