Sevilla-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda İspanya'nın zorlu ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk maçta Sevilla'yı deplasmanda yenerek saha avantajını eline geçirmek istiyor. Peki, Sevilla-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?



SEVİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da oynayacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.



Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.



Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ



Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)



Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)



Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)



Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)



Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)



Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)



Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)



Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)