Sevilla-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, zorlu rakibi karşısında kazanarak saha avantajını elde etmek istiyor. Peki, Sevilla-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SEVİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da oynayacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)
Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)
Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)
MONCHI'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe ile ilgili şunları söyledi:
"Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden."