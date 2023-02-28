Sevilla-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

MONCHI'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI



Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe ile ilgili şunları söyledi:



"Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden."