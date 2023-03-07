Sevilla-Fenerbahçe maçının hakemi François Letexier oldu

Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.



Mücadele 9 Mart Perşembe Saat 23'te İspanya'da oynanacak.



Sevilla son maçta Atletico Madrid'e karşı 6-1'lik mağlubiyet alırken Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında 2-1 kazanmıştı.

İstanbul Başakşehir ve Sivasspor’un oynayacağı maçları yönetecek hakemler de belli oldu.



UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak olan Gent-İstanbul Başakşehir karşılaşmasında Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver’in yardımcılıklarını Silver Koiv, Sten Klaasen üstlenecek. Karşılaşmasının 4’üncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te oynanacak olan Fiorentina-Sivasspor karşılaşmasını Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji yönetecek.



Artemio Franchi Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Jorgji’nin yardımcılıklarını Denis Rexha, Ridiger Çokaj yapacak. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

