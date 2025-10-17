Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Sevilla yıldız isimleriyle Arsenal karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Mallorca ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Sevilla - Mallorca mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



SEVİLLA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın dikkat çeken maçında Sevilla - Mallorca kozlarını paylaşıyor Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

