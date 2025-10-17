Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilla, Mallorca’yı konuk ediyor. Sevilla ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Sevilla yıldız isimleriyle Arsenal karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Mallorca ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Sevilla - Mallorca mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
SEVİLLA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?
İspanya’da haftanın dikkat çeken maçında Sevilla - Mallorca kozlarını paylaşıyor Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.