Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )
08.11.2025 15:05
Son Güncelleme: 08.11.2025 15:07
NTV - Haber Merkezi
İspanya’da heyecan Sevilla - Osasuna maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Sevilla - Osasuna karşı karşıya geliyor. Osasuna zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
SEVİLLA - OSASUNA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Sevilla - Osasuna kozlarını paylaşıyor. Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 18.15’de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.