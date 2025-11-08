Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

08.11.2025 15:05

Son Güncelleme: 08.11.2025 15:07

İspanya’da heyecan Sevilla - Osasuna maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

SEVİLLA - OSASUNA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

 

LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Sevilla - Osasuna kozlarını paylaşıyor. Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8  Kasım Cumartesi günü saat 18.15’de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.