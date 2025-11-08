Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Sevilla - Osasuna karşı karşıya geliyor. Osasuna zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

SEVİLLA - OSASUNA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Sevilla - Osasuna kozlarını paylaşıyor. Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 18.15’de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.