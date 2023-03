Sevilla Sportif Direktörü Monchi: Güveni yeniden kazanmanın yolu Fenerbahçe'yi yenmek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te İspanya’nın Sevilla ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Son 3 resmi maçından mağlubiyetle ayrılan ve İspanya LaLiga’da düşme hattının bir sıra üstünde bulunan Sevilla’da taraftarlar, hem yönetime hem teknik direktör Jorge Sampoli’ye hem de oyunculara tepkili.

Hafta sonu alınan 6-1’lik Atletico Madrid mağlubiyetinin ardından taraftarlar, tepkilerini artırmış durumda. Teknik direktör Jorge Sampaoli’nin görevden alınması gerektiğini belirten taraftarlar, kulübün sportif direktörü Monchi’nin de istifa etmesi gerektiğine inanıyor.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, gündemdeki konularla ilgili olarak kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu. Çok zor bir durumda olduklarını kabul eden Monchi, savaşmaya devam edeceğini belirterek, “Oyuncularla birlikte soyunma odasında olmayı çok seviyorum. Birçoğuyla çok yakın bir ilişkim var ve beni güçlü görmeleri gerekiyor. Ama zor anlar yaşamaya da hakkım var. Sevilla ile ilişkim sporun ötesine geçiyor. Yaşam tarzım ve kulüple olan ilişkim nedeniyle bu koşullardan hoşlanmıyorum. Hayatımın diğer alanlarında bu durum beni etkiliyor. En kötü düşmanım için dilediğimden daha fazla acı çekiyorum. Ayağa kalkmalıyız. Şimdi zamanla yüzleşmeli, yaraları sarmalı ve yoluna devam etmeliyiz” diye konuştu.



“SOYUNMA ODASI BİTİK DURUMDAYDI”



Tekrardan ayağa kalkmak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirten Monchi, “Atletico maçının ardından soyunma odası bitik durumdaydı. Ama hepimiz on ay önce sahip olduğumuz hisleri geri kazanmalıyız. Kadroda çok fazla değişiklik yok. Gelecekte aynı hataları yapmamak için nerede yanlış yaptığımızı aramak ve durumu tersine çevirmek için zamanımız olacak. Grubun sevgiye ve desteğe ihtiyacı var. Birlikte en iyi versiyonumuza dönmeliyiz” ifadelerini kullandı.



“ÇÖZÜMÜN İSTİFA OLDUĞUNU BİLSEYDİM BİR AN DÜŞÜNMEZDİM”



Taraftarların kendisinin istifasını istemesini de değerlendiren Monchi, bunun bir çözüm olmadığını ve kulübü daha da kötü bir duruma sürükleyebileceğini belirtti. Durumu tersine çevirmek için mücadele edeceğini aktaran deneyimli sportif direktör, “Kolay olan istifa etmek ama zamanı değil. Çözümün istifa etmek olduğunu bilseydim bir an düşünmezdim. Şimdi bunu yapmak korkaklık olur. İstifa etmem gerektiğini düşünen insanlar olduğunu biliyorum. Ama bence bu kulübe daha çok zarar verirdi. Şu anda mümkün olduğunca çok destek istiyoruz” şeklinde konuştu.



SAMPAOLİ’YE GÜVEN TAM



Monchi, kötü sonuçların ardından teknik direktör Jorge Sampaoli’nin geleceğiyle ilgili de düşüncelerini paylaştı. Tecrübeli teknik adam ile bir görüşme yaptıklarını aktaran Monchi, “Bize, işine ve kadrosuna güven verdi. Her şeyin en iyisine ihtiyacımız var. Hem Jorge, hem ben hem de hepimiz hatalarımızı kabul etmeli ve en iyi halimizi bulmalıyız. Bu takıma son gelişinde, durumları tersine çevirmek için göreve getirildi ve burada da bunu başaracağını biliyorum” dedi.



“GÜVENİ YENİDEN KAZANMANIN EN İYİ YOLU FENERBAHÇE'Yİ YENMEK”



Monchi, Perşembe günü oynayacakları Fenerbahçe maçının kendileri için çok kritik olduğunun altını çizerek, “Sevilla, Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım ve bu da bizi favori olarak gösteriyor. Açıkçası, mevcut takımları ve durumumuzu görünce, bundan fazlasıyla emin değilim. Almeria maçından önce bizim için aynı öneme sahip olan Fenerbahçe karşılaşmasına odaklanmalıyız. Güveni yeniden kazanmanın en iyi yolu Fenerbahçe'yi yenmek” açıklamasında bulundu.