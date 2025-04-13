NTV.COM.TR

Sevilla'da beklenen ayrılık: Garcia Pimienta dönemi bitti

İspanya La Liga takımlarından Sevilla'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulüp, teknik direktör Garcia Pimienta ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sevilla'da beklenen ayrılık: Garcia Pimienta dönemi bitti

İspanya Birinci Futbol Ligi () ekibi 'da teknik direktör Garcia Pimienta ile yollar ayrıldı.

Sevilla Kulübü, sezon başında göreve getirilen 50 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyerine Barcelona'nın B takımında başlayan Pimienta, Las Palmas'ı çalıştırdıktan sonra Sevilla'nın başına geçmişti.

Pimienta yönetiminde LaLiga'daki son 4 maçını kaybeden Sevilla, 31 hafta sonunda 36 puanla 13. sırada yer aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...