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Sevilla'dan En-Nesyri açıklaması (Fenerbahçe transfer haberleri)

Fenerbahçe’nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Youssef En-Nesyri, transfer sürecini tamamlamak için Sevilla’nın bugünkü antrenmanında yer almadı.

Sevilla'dan En-Nesyri açıklaması (Fenerbahçe transfer haberleri)

, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

süreci devam ederken, İspanyol ekibinde de Faslı golcü için bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yakın zamanda transferini açıklamayı planladığı Youssef En-Nesyri, Sevilla’nın bugünkü antrenmanında yer almadı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada takımdan ayrılma hazırlıkları yapan Faslı golcünün transfer sürecini tamamlamak için izin aldığı ve antrenmanda olmadığı ifade edildi.

Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde olan En-Nesyri kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde olan En-Nesyri kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

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2019/20 sezonunun devre arası döneminde Leganes'ten ayrılarak Sevilla'ya imzayı atan Youssef En-Nesyri, kırmızı beyazlı takımla çıktığı 196 maçta 73 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

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