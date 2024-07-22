Sevilla'dan En-Nesyri açıklaması (Fenerbahçe transfer haberleri)

Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer süreci devam ederken, İspanyol ekibinde de Faslı golcü için bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yakın zamanda transferini açıklamayı planladığı Youssef En-Nesyri, Sevilla’nın bugünkü antrenmanında yer almadı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada takımdan ayrılma hazırlıkları yapan Faslı golcünün transfer sürecini tamamlamak için izin aldığı ve antrenmanda olmadığı ifade edildi.
2019/20 sezonunun devre arası transfer döneminde Leganes'ten ayrılarak Sevilla'ya imzayı atan Youssef En-Nesyri, kırmızı beyazlı takımla çıktığı 196 maçta 73 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.
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