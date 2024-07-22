Sevilla'dan En-Nesyri açıklaması (Fenerbahçe transfer haberleri)

Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer süreci devam ederken, İspanyol ekibinde de Faslı golcü için bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yakın zamanda transferini açıklamayı planladığı Youssef En-Nesyri, Sevilla’nın bugünkü antrenmanında yer almadı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada takımdan ayrılma hazırlıkları yapan Faslı golcünün transfer sürecini tamamlamak için izin aldığı ve antrenmanda olmadığı ifade edildi.