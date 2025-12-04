Sevilla'ya kısmi stadyum kapatma cezası
04.12.2025 10:11
Reuters
Sevilla FC, Real Betis maçında yaşananlar sebebiyle üç maçlık kısmi stadyum kapatma cezası aldı.
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Sevilla evinde Real Betis'i ağırladı.
Konuk ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı. Ancak, saha dışında yaşananlar futbolun önüne geçti.
Sevilla'yı destekleyen futbolseverler sahaya yabancı maddeler fırlatarak mücadelenin sağlıklı koşullarda sürmesini engellediler. Karşılaşmanın hakemi Jose Munuera, bunun üzerine oyuncuları soyunma odalarına gönderdi ve tansiyonun düşmesinin ardından maçı yeniden başlattı.
İspanya Futbol Federasyonu, yaşananların ardından Sevilla'ya ceza verdi.
45.000 EURO ÖDEYECEKLER
İspanya Futbol Federasyonu, yabancı maddelerin sahaya atıldığı bölüm olan "Fondo Norte"nin üç maç boyunca kapalı kalacağını açıkladı.
Sevilla'ya aynı zamanda 45.000 euro para cezası verildiği bilgisi de yayımlanan basın bülteninde yer aldı.
Sevilla, geride kalan 14 haftanın sonunda 16 puan topladı ve puan tablosunun 13. basamağında yer alıyor.