"Seviyeme döndüm" diyen Jose Mourinho, Avrupa'da darmadağın oldu: Gol dahi atamadı
06.11.2025 11:37
Son Güncelleme: 06.11.2025 11:46
Haber Merkezi
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi performansıyla gündeme geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Portekiz ekibi Benfica ile Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Estadio da Luz'da oynanan müsabaka, Leverkusen'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 65. dakikada Patrik Shick kaydetti.
Bu skorun ardından Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Leverkusen, 5 puanla 21. sırada yer buldu. Henüz puanı bulunmayan Benfica ise 35. basamakta yer aldı.
Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City deplasmanına çıkacak. Benfica ise Ajax'a konuk olacak.
Benfica'nın savunma oyuncusu Otamendi, karşılaşmada büyük üzüntü yaşadı.
MOURINHO DARMADAĞIN
Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'nın başına geçtiği andan itibaren "Kendi seviyeme döndüm" ifadelerini kullanan teknik direktör Jose Mourinho, yeni takımındaki kötü grafiğiyle öne çıkıyor.
Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan Mourinho, Chelsea'ye 1-0, Newcastle'a 3-0 ve Leverkusen'e 1-0 kaybederek gol dahi atamadı.
Takımının başında 11 maçta görev yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 1.82'lik puan ortalaması tutturdu.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmayı böyle takip etti.
MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı:
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"
"Kalbim acıyor, çünkü harika bir maç çıkaran bir çocuk (Dahl), golde bir hata yaptı ve o andan itibaren, onu motive etmeye ve sakinleştirmeye çalışsak da – takım sonuna kadar mücadele etti – bazı zorluklar yaşadık ve rakipler daha geriye çekildiler, orta alanı dört beş dev oyuncuyla kapattılar. Hava toplarında çok güçlü bir takım değiliz, bu yüzden o kadar fazla alan bulamadık. Sonuçtan son derece hayal kırıklığına uğradım ama takımın gelişiminden ve oynadığımız oyunun kalitesinden son derece memnunum."
"HAKEMİN BENİMLE ARASI PEK YOK"
"Sırf itiraz etmek için itiraz etmeyi sevmem ama onların yaptığı bütün oyunu soğutma hareketleri… Bir takım çok fazla oyunu yavaşlatıyorsa bunun tek bir sorumlusu vardır. Ne rakip takımın teknik direktörü ne de oyuncuları — suç hakemdedir. İlk yarıda kaleciye sarı kart gösteren bir hakem görmek zordur, genelde 89. dakikada gösterirler. Sonra faul olur, kendilerini yere atarlar, oyunu durdururlar, oyunun sürekli kesilmesine neden olurlar. Benim hayal kırıklığım bu. Pozisyonlara gelirsek, o kısma girmeyeceğim; belki de özel bir şey yoktu, bariz bir hata dışında. Ancak hepimizin oyundan, oyunun kalitesinden bir sorumluluğu var ve bugün oyunun çirkin tarafının suçu ne Hjulmand’da ne oyuncularda — izin verenlerde. Maalesef iyi tanıdığım bir hakemdi; benimle pek arası olmadığını biliyorum, benim de onunla pek yok. Ama maçı hakem yüzünden kaybettiğimizi düşünmüyorum. Kaybettik çünkü gol atamadık."