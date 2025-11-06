"Seviyeme döndüm" diyen Jose Mourinho, Avrupa'da darmadağın oldu: Gol dahi atamadı

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

"Kalbim acıyor, çünkü harika bir maç çıkaran bir çocuk (Dahl), golde bir hata yaptı ve o andan itibaren, onu motive etmeye ve sakinleştirmeye çalışsak da – takım sonuna kadar mücadele etti – bazı zorluklar yaşadık ve rakipler daha geriye çekildiler, orta alanı dört beş dev oyuncuyla kapattılar. Hava toplarında çok güçlü bir takım değiliz, bu yüzden o kadar fazla alan bulamadık. Sonuçtan son derece hayal kırıklığına uğradım ama takımın gelişiminden ve oynadığımız oyunun kalitesinden son derece memnunum."

"HAKEMİN BENİMLE ARASI PEK YOK"

"Sırf itiraz etmek için itiraz etmeyi sevmem ama onların yaptığı bütün oyunu soğutma hareketleri… Bir takım çok fazla oyunu yavaşlatıyorsa bunun tek bir sorumlusu vardır. Ne rakip takımın teknik direktörü ne de oyuncuları — suç hakemdedir. İlk yarıda kaleciye sarı kart gösteren bir hakem görmek zordur, genelde 89. dakikada gösterirler. Sonra faul olur, kendilerini yere atarlar, oyunu durdururlar, oyunun sürekli kesilmesine neden olurlar. Benim hayal kırıklığım bu. Pozisyonlara gelirsek, o kısma girmeyeceğim; belki de özel bir şey yoktu, bariz bir hata dışında. Ancak hepimizin oyundan, oyunun kalitesinden bir sorumluluğu var ve bugün oyunun çirkin tarafının suçu ne Hjulmand’da ne oyuncularda — izin verenlerde. Maalesef iyi tanıdığım bir hakemdi; benimle pek arası olmadığını biliyorum, benim de onunla pek yok. Ama maçı hakem yüzünden kaybettiğimizi düşünmüyorum. Kaybettik çünkü gol atamadık."