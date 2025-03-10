Şevval ilayda Tarhan kimdir? (Şevval ilayda Tarhan'ın kariyeri)

4 Şubat 2000, Ankara doğumlu Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca yarışmasında yarışan Türk spor atıcıdır. Ulusal ve Avrupa gençlerin yanı sıra Avrupa kadın takımı rekorlarının da sahibidir. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmıştır. Bu organizasyonda Yusuf Dikeç'le birlikte Karma 10 m havalı tabanca dalında 2. olarak gümüş madalya aldı. Bu madalya Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasıdır.



Tarhan, atıcılık sporuna annesinin teşvikiyle başladı. Daha çocukluğunda ateşli silahlara ve üniformalara ilgi duyan Tarhan, ailede böyle birileri olmamasına rağmen polis ya da asker olmak istedi.



2015 yılından beri 10 m havalı tabanca branşında yarışan Tarhan, Ankara Osmanlı Atıcılık Kulübü üyesidir. Güney Kore'nin Changwon kentinde düzenlenen 2018 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 237.9 puanla yeni bir ulusal gençler rekoru kırdı ve Gençler kategorisinde altın madalya kazandı.



Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen 2019 Avrupa 10 m Etkinlikler Şampiyonası'nda Tarhan, 10 m havalı tabanca etkinliğinde yeni bir Avrupa Gençler rekoru kırdı ve Gençler kategorisinde altın madalya aldı. 2019 ISSF Gençler Dünya Kupası'nın Suhl, Almanya ayağında altın madalya kazandı.



Yusuf Dikeç ile birlikte 2022 ISSF Dünya Kupası'nın Bakü, Azerbaycan ayağında Karışık takım yarışmasında bronz madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda dördüncü oldu. Norveç'in Hamar kentinde düzenlenen 2022 Avrupa 10 m Yarışları Şampiyonası'nda takım arkadaşları Elif Beyza Aşık ve Seher Tokmak ile birlikte 861 puanla 10 m'de yeni bir Avrupa kadınlar takım rekoru kırdı.



Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen 2023 Avrupa 10 m Atıcılık Şampiyonası'nda Karışık takım etkinliğinde bronz madalya aldı. Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2023 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda Karışık takım etkinliğinde takım arkadaşı Yusuf Dikeç ile gümüş madalya aldı. Polonya'nın Wrocław kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda sıralama maçına katılmaya hak kazandı, ancak madalya kazanamadı. Aynı yarışmanın 25 m havalı tabanca etkinliğinde de yarıştı ancak başarılı olamadı.



Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. 10 m havalı tabanca dalında bireysel yarışmada finale yükselerek 7. oldu. Yusuf Dikeç'le birlikte karma yarışta ise 2. oldu ve Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalyayı kazandı.