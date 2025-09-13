NTV.COM.TR

Şeyma Düztaş dünya üçüncüsü oldu

Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda ringe çıkan milli sporcu Şeyma Düztaş, bronz madalya kazanarak dünya 3'üncüsü oldu.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Şeyma Düztaş, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran'la karşılaştı.

Rakibine 5-0 mağlup olan milli sporcu, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Dünya üçüncülüğü unvanıın alan Şeyma Düztaş'ın büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarındaki ilk madalyası bronz oldu.

