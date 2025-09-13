Şeyma Düztaş dünya üçüncüsü oldu
Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda ringe çıkan milli sporcu Şeyma Düztaş, bronz madalya kazanarak dünya 3'üncüsü oldu.
İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Şeyma Düztaş, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran'la karşılaştı.
Rakibine 5-0 mağlup olan milli sporcu, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.
Dünya üçüncülüğü unvanıın alan Şeyma Düztaş'ın büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarındaki ilk madalyası bronz oldu.
- Etiketler :
- Boks
- Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
- Dünya Şampiyonası