Seyyar tribün 5 bin TL, Galatasaray maçını fırsata çevirdiler

Fethiyespor, Galatasaray maçının bilet fiyatlarını açıkladı.



İkinci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Fethiyespor, 13 Ocak'taki Galatasaray maçı için 3 bin kişilik seyyar tribün inşasına başladı.



5 BİN İLE 20 BİN TL ARASINDA

6 bin civarında biletin satılacağı maç için fiyatlar 5 bin, 7 bin 500, 10 bin, 15 bin ve 20 bin Lira arasında değişiyor.



Maç önü seremonisine futbolcularla birlikte çıkmak isteyen çocukların aileleri ise bu etkinlik için 25 bin Lira ödeyecek.



Galatasaray kupada gruptaki ilk maçında Başakşehir'i yenerken, Fethiyespor ise Boluspor'la berabere kalmıştı.